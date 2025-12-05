Juventus rozpoczął rozmowy z utalentowanym polskim piłkarzem

Juventus ma w swoich szeregach dwóch zawodników z Polski. Pierwszym jest Arkadiusz Milik, a drugim Patryk Mazur. Jak podaje Nicolo Schira rozpoczęły się rozmowy z 18-latkiem ws. nowej umowy.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Patryk Mazur i Juventus rozpoczęli rozmowy ws. nowego kontraktu

Juventus ma aktualnie jednego polskiego piłkarza w kadrze pierwszego zespołu. Jest nim oczywiście Arkadiusz Milik, który ze względu na kontuzje nie gra od czerwca 2024 roku. Natomiast w akademii turyńczyków gra inny zawodnik z Polski. Latem 2023 roku Stara Dama zdecydowała się na transfer utalentowanego pomocnika. Do włoskiego giganta trafił Patryk Mazur.

Mazur wcześniej grał w Stali Rzeszów, gdzie zdążył wystąpić w dwóch meczach na poziomie Betclic 1. Ligi. W Juventusie występuje zarówno w Primaverze, jak i drużynie rezerw, która gra w Serie C. Stara Dama doceniła jego postępy, nagradzając go nową umową.

Kontrakt nie został jeszcze przedłużony, ale jak podaje Nicolo Schira rozmowy ws. przedłużenia umowy zostały rozpoczęte. Obecne porozumienie wygasa w czerwcu 2027 roku. Na ten moment Mazur wciąż czeka, aby pójść w ślady Zbigniewa Bońka, Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika i zadebiutować w seniorskim zespole Juventusu.

W tym sezonie Mazur rozegrał 5 spotkań w Primaverze, 3 mecze w młodzieżowej Lidze Mistrzów i 4 mecze w Serie C. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zdobył jednego gola i zanotował dwie asysty. Może występować zarówno jako środkowy, jak i defensywny pomocnik. Na swoim koncie ma również 2 występy w barwach reprezentacji Polski do lat 18.