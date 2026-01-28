Juventus oddaje niewypał transferowy. Kolejne wypożyczenie

20:43, 28. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Aston Villa

Juventus po raz drugi wypożyczył zawodnika, za którego zapłacił ponad 50 milionów euro. Douglas Luiz wraca do Premier League.

Douglas Luiz
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Juventus znowu wypożyczył Douglasa Luiza

W lecie 2024 roku Juventus przelał na konto Aston Villi 51,5 miliona euro. Douglas Luiz nie podbił Serie A – do tej pory zanotował tylko 27 meczów w barwach Bianconerich. Po sezonie spędzonym w Turynie Brazylijczyk został wypożyczony do Nottingham Forest, ale wrócił do klubu po zaledwie pięciu miesiącach.

Teraz 27-latek znowu zmieni szatnię. The Villans poinformowali, że środkowy pomocnik będzie występował w Birmingham do końca obecnych rozgrywek. Stara Dama liczy na to, że były pracodawca reprezentanta Canarinhos skorzysta z opcji wykupu. Fabrizio Romano przekonuje, że za 25 milionów euro Douglas Luiz może definitywnie przenieść się na Villa Park.

Wszechstronny zawodnik środka pola w tym sezonie zaliczył 14 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Natomiast w AV łącznie rozegrał 204 pojedynki, zdobył 22 bramki i zanotował 24 asysty.

