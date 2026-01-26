Juventus nie rezygnuje. To warunki transferu gwiazdy Premier League

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus nadal walczy. Mateta czeka na porozumienie

Chociaż do zamknięcia zimowego okienka pozostało już tylko kilka dni, Juventus ciągle ma nadzieję na wzmocnienie pierwszej linii. Głównym celem transferowym Bianconerich jest Jean-Philippe Mateta. Turyńczycy już od dłuższego czasu obserwują reprezentanta Francji.

Gdy wydawało się, że negocjacje na linii Juve – Crystal Palace są o krok od finalizacji, to Orły wycofały się z rozmów. Gigant Serie A zdołał ustalić warunki kontraktu z napastnikiem, który zgodził się podpisać czteroletnią umowę. Wynagrodzenie 28-latka ma wynosić 3,5 miliona euro za sezon gry, o czym informuje Nicolo Schira.

Juventus chce wypożyczyć Matetę i zapewnić sobie opcję wykupu, która miałaby wejść w życie dopiero w przypadku, gdy Stara Dama zakwalifikuje się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Natomiast klub z Premier League domaga się transferu definitywnego już teraz i wycenia swoją gwiazdę na 35 milionów euro.