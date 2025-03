Juventus nie podjął ostatecznej decyzji. Wychowanek marzy o powrocie

Fabio Miretti zagra po raz pierwszy przeciwko Juventusowi na Allianz Stadium. Według portalu gianlucadimarzio.com, 20-letni pomocnik, wypożyczony do Genoi, wciąż marzy o powrocie do Turynu.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli

Miretti chce wrócić do Juventusu

Juventus w sobotę rozpocznie nową erę pod wodzą Igora Tudora. Spotkanie z Genoą będzie szczególne dla Fabio Mirettiego, pomocnika wypożyczonego latem przez Starą Damę do drużyny z Ligurii. Wychowanek Bianconerich pierwszy raz będzie miał okazję grać na Allianz Stadium jako rywal Juventusu, w którym spędził niemal całe swoje piłkarskie życie.

Miretti, który związał się z Juve już w 2011 roku, miał okazję debiutować w pierwszym zespole w sezonie 2021/2022 pod okiem Massimiliano Allegriego. Zmiana trenera i przyjście Thiago Motty latem 2024 roku przyczyniły się jednak do decyzji o jego wypożyczeniu. W Genoi zawodnik wyraźnie się rozwinął – pod wodzą trenera Vieiry występuje bliżej pola karnego rywali i strzelił już trzy gole w tym sezonie.

Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Agent zawodnika Francesco Branchini podkreśla, że Miretti wciąż mocno związany jest emocjonalnie z Juve. – Fabio od dziecka jest kibicem Juventusu, dlatego ten mecz będzie dla niego wyjątkowy – powiedział w rozmowie z gianlucadimarzio.com. Branchini dodał, że Juventus celowo zgodził się tylko na wypożyczenie bez opcji wykupu, co pokazuje, że klub nadal wierzy w jego talent.

Wszystko wskazuje na to, że latem Miretti powróci do Turynu, gdzie ma ważny kontrakt aż do 2027 roku. Jeśli jego dobra forma w Genoi się utrzyma, przedłużenie umowy z Juve będzie naturalnym krokiem, a powrót stanie się dla niego szansą na ważną rolę w składzie Igora Tudora.