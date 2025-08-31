Juventus w ostatnim dniu letniego okienka wciąż może pozyskać nowego zawodnika. Blisko przeprowadzki do Turynu jest Edon Zhegrova. Stara Dama prowadzi negocjacje z Lille OSC - donosi Nicolo Schira.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Edon Zhegrova może trafić do Juventusu

Juventus nie przeszedł olbrzymiej przebudowy podczas letniego okienka transferowego. Stara Dama w zasadzie pozyskała tylko dwóch graczy – Jonathana Davida oraz Joao Mario. Ostatnie dni jednak są niezwykle pracowite w obozie turyńczyków. Władze klubu wciąż poszukują wzmocnień. A ostatnie doniesienia medialne sugerują, że Bianconeri chcą Daniego Ceballosa z Realu Madryt.

Tymczasem bardzo ciekawe doniesienia transferowe z obozu Juventusu przekazuje Nicolo Schira. Otóż Stara Dama w ostatnim dniu letniego okienka może dopiąć długo wyczekiwane przyjście. O krok od przeprowadzki na Allianz Stadium jest Edon Zhegrova z Lille OSC. Kluby obecnie między sobą negocjują warunki transferu.

Włoski dziennikarz przekazuje, że Edon Zhegrova wyraził już zgodę na transfer do Juventusu. Reprezentant Kosowa ma już uzgodnione warunki kontraktu ze Starą Damą. Turyńczycy teraz muszą osiągnąć porozumienie z Lille OSC, jeśli rzeczywiście chce mieć w swoich szeregach tego pomocnika. Czas pokaże, czy dojdzie do transferu.

Edon Zhegrova od trzech lat jest zawodnikiem Lille OSC. Dotychczas Kosowianin rozegrał 107 spotkań w barwach tego zespołu. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 26 trafień, a także 18 asyst.