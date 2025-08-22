Juventus może pozbyć się defensora. Klub z Premier League naciska

Juventus wciąż analizuje sytuację w defensywie. Według "Corriere dello Sport" Lloyd Kelly znalazł się na celowniku Crystal Palace, które może wkrótce stracić Marca Guehiego.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Kelly priorytetem Crystal Palace. Juventus gotów wysłuchać ofert

Juventus nie zamknął jeszcze letniego mercato i rozważa kolejne ruchy kadrowe. W centrum uwagi znalazł się Lloyd Kelly. Angielski obrońca trafił do Turynu zimą za ponad 20 milionów euro, jednak jego przyszłość pozostaje niepewna.

Według „Corriere dello Sport” silne zainteresowanie zawodnikiem wykazuje Crystal Palace. Klub z Londynu szykuje się na sprzedaż Marca Guehiego, obserwowanego między innymi przez Liverpool. W takiej sytuacji Kelly mógłby stać się jego naturalnym następcą w drużynie Premier League. Anglik wciąż cieszy się dobrą opinią na krajowym rynku, co zwiększa szanse na powrót na Wyspy.

Dla Juventusu sprawa nie jest jednak oczywista. Igor Tudor w ustawieniu z trójką obrońców potrzebuje lewonożnego zawodnika do gry na pozycji półlewego stopera. Kelly, mimo pewnych wątpliwości związanych z kwotą transferu i jego dyspozycją, grywa właśnie na tej pozycji.

Turyńczycy nie zamykają jednak drzwi przed odejściem. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, klub rozważy sprzedaż Anglika. W takim wypadku konieczne byłoby jednak ponowne wejście na rynek i sprowadzenie obrońcy o podobnym profilu.

W obozie Juventusu decyzja jeszcze nie zapadła. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni mogą być kluczowe dla przyszłości Kelly’ego.

