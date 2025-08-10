Liverpool chce gwiazdę Premier League. Na stole 45 milionów funtów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot - trener Liverpoolu

Marc Guehi celem Liverpoolu. Zaplanowano rozmowy

Dzisiejszego popołudnia na Wembley rozgrywany jest mecz o Tarczę Wspólnoty pomiędzy Liverpoolem a Crystal Palace. To spotkanie inauguruje nowy sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Co ciekawe, ten pojedynek przyciąga uwagę kibiców nie tylko z powodu widowiska sportowego, ale także ze względu na potencjalne wydarzenia poza boiskiem. Istnieje bowiem bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy okazji tej potyczki dojdzie do istotnych rozmów transferowych między oboma klubami.

Jak dowiedział się brytyjski dziennik „Daily Mail”, Liverpool wciąż poważnie rozważa ściągnięcie do siebie Marca Guehiego. Reprezentant Anglii od dawna uchodzi za filar defensywy ekipy Orłów. To przykuło uwagę mistrza Premier League, który szuka wzmocnienia linii obrony po odejściu Jarella Quansaha. Według medialnych doniesień włodarze z Anfield Road mają w planach podjęcie bezpośrednich negocjacji z działaczami Crystal Palace zaraz po ostatnim gwizdku sędziego w niedzielnym spotkaniu.

Londyńczycy nie zamierzają jednak łatwo rozstać się ze swoim kluczowym zawodnikiem. Klub z Selhurst Park wycenił Marca Guehiego na około 45 milionów funtów, co uczyniłoby go jednym z droższych stoperów w historii Premier League. Czas pokaże, czy Liverpool zdecyduje się zapłacić pełną kwotę, czy spróbuje obniżyć wymagania finansowe Crystal Palace. Władze z Merseyside liczą, że rozmowy na Wembley przyniosą oczekiwane rezultaty i 25-letni defensor jeszcze tego lata dołączy do drużyny prowadzonej przez Arne Slota.