Juventus i AC Milan mogą dokonać zaskakującej wymiany. Koni De Winter trafiłby do turyńskiego zespołu, natomiast w drugą stronę powędrowałby Federico Gatti. Między klubami trwają właśnie rozmowy - informuje "Tuttomercatoweb".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu oraz Rafael Leao

Federico Gatti i Koni De Winter zamienią się klubami?

Juventus i AC Milan łączy obecnie jedna postać. A jest nią Massimiliano Allegri. Włoski szkoleniowiec niegdyś święcił sukcesy z turyńskim zespołem. Dziś jednak 58-latek zasiada na ławce trenerskiej Rossonerich, do których trafił przed sezonem. Między klubami wkrótce może dojść do bardzo ciekawej transakcji transferowej.

Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że trwają właśnie rozmowy Juventusu i AC Milanu. Otóż wkrótce może dojść do niezwykle ciekawej wymiany na linii tych zespołów. Federico Gatti, piłkarz turyńskiego zespołu, miałby zawitać na San Siro. Natomiast w drugą stronę powędrowałby Koni De Winter.

Warto zaznaczyć, że AC Milan od pewnego czasu interesuje się Federico Gattim. Koni De Winter natomiast nie może przebić się do wyjściowego składu Rossonerich, ale to nie przeszkadza Juventusowi. Stara Dama rozważa możliwość sprowadzenia z powrotem Belga, który w przeszłości wychowywał się w akademii Starej Damy. Zapowiadają się zatem interesujące tygodnie w obozie tych klubów.

Juventus w sobotę odniósł niezwykle ważne zwycięstwo nad Pisą (2:0). AC Milan natomiast najbliższy mecz rozegra w niedzielę. A ich przeciwnikiem będzie Hellas Verona.