Milan może dokonać głośnego wzmocnienia. Celem piłkarz Juventusu

AC Milan może przeprowadzić zaskakujący transfer. Prosto od swojego odwiecznego rywala. Na celowniku Rossonerich znalazł się bowiem Federico Gatti z Juventusu - informuje Gianluca Di Marzio.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Federico Gatti na radarze AC Milanu

AC Milan przygotowuje się do zimowego okienka transferowego. Władze z San Siro mają świadomość, że kadra nie jest jeszcze wystarczająco dobra. Głównym celem mediolańczyków jest sprowadzenie nowego defensora. Na radarach Rossonerich jest wielu zawodników. A ostatnio pod ich obserwację trafił Milan Skriniar z Fenerbahce.

Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio dowiadujemy się, że AC Milan wytypował kolejnego kandydata do przyjścia. I byłby to transfer bardzo kontrowersyjny. W kręgu zainteresowań mediolańczyków znalazł się Federico Gatti, który na co dzień reprezentuje barwy Juventusu. Włoski stoper jest pod obserwacją zespołu z San Siro.

AC Milan jednak będzie musiał przejść trudną drogę, aby sprowadzić Federico Gattiego. Włoski stoper nie ma zamiaru zmieniać otoczenia, a na dodatek Juventus wciąż wiąze z nim przyszłość. Na dodatek Stara Dama nie ma problemów finansowych, aby rozstawać się ze swoim zawodników. Rossoneri zatem będą musieli zimą zaoferować spore pieniądze za reprezentanta Italii.

Federico Gatti w trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań w trykocie Juventusu. Włoski stoper zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Umowa 24-latka ze Starą Damą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia jego osobę na 20 milionów euro.