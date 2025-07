Juventus sprzedał talent do klubu z Bundesligi. Zarobił 10 mln euro

Samuel Mbangula przenosi się z Juventusu do Werderu Brema na zasadzie transferu definitywnego. Operacja opiewa na 10 milionów euro plus bonusy i generuje istotny zysk dla Bianconerich.

Mbangula został zawodnikiem Werderu Brema

Juventus oficjalnie potwierdził transfer definitywny Samuela Mbanguli do Werderu Brema. Belgijski napastnik z rocznika 2004 opuścił klub po pięciu latach spędzonych w Turynie. Werder zapłaci 10 milionów euro w czterech ratach, a dodatkowe bonusy mogą podnieść wartość transakcji do 12 milionów.

Operacja przynosi Juventusowi około 6,9 miliona euro zysku w obecnym roku rozliczeniowym. Całkowita pluswalencja związana z odejściem Mbanguli, według wyliczeń „Calcio e Finanza”, wynosi około 8,9 miliona euro, co stanowi ważny wpływ do klubowego budżetu.

Mbangula trafił do Juventusu w 2020 roku i przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe. W barwach Primavery rozegrał 57 meczów, strzelił 12 goli i zanotował 5 asyst. W sezonie 2023/24 został włączony do drużyny Next Gen, a następnie zadebiutował w Serie A.

W swoim premierowym sezonie w pierwszym zespole Juventus rozegrał 32 spotkania, zdobył 4 gole i zaliczył 5 asyst. Trafił do siatki już w debiucie po 23 minutach gry. Tylko Kenan Yildiz i Santiago Castro byli młodsi spośród zawodników z przynajmniej czterema golami i asystami w sezonie 2024/25.

Według statystyk, Mbangula był jednym z najbardziej kreatywnych zawodników Bianconerich w dryblingu. Stworzył 14 okazji po prowadzeniu piłki na co najmniej pięć metrów, ustępując jedynie Yildizowi, Conceicao i Cambiaso.

Dla 21-latka rozpoczyna się teraz nowy etap kariery w Bundeslidze. Juventus oficjalnie podziękował napastnikowi za jego wkład i życzył powodzenia w dalszej karierze.

