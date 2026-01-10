Barcelona ma plan, kto ma zastąpić Lewandowskiego. Faworyt jest jeden

13:33, 10. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Alfredo Martinez (X)

FC Barcelona przy okazji kolejnego okna transferowego ma ambitny plan, aby się wzmocnić. Według informacji dziennikarza Alfredo Martineza gigant La Liga ma jednoznaczny cel.

Robert Lewandowski
fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona z jasnym priorytetem

FC Barcelona na dzisiaj koncentruje się głównie nad wywalczeniem kolejnych trofeów w trakcie trwającej kampanii. Katalończycy już mają szansę na wygranie finału Superpucharu Hiszpanii, w którym zmierzą się z Realem Madryt. Tymczasem w mediach nie brakuje spekulacji o planach transferowych na lato. Konkretne wieści przekazał Alfredo Martinez na platformie X.

Według informacji dziennikarza Onda Cero Radio wzmocnienie ataku jest dla Barcelony ważniejsze niż poprawienie jakości w środku obrony. Katalończycy potrzebują nowego napastnika.

Mając na względzie, że do zdrowia i pełnej dyspozycji wracają Ronald Araujo i Andreas Christensen, kluczowe dla Barcy ma być znalezienie ewentualnego następcy Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, jeśli reprezentant Polski nie zostanie w ekipie z La Liga, co wydaje się bardzo prawdopodobne.

Faworytem władz Barcelony na nowego napastnika ma być Julian Alvarez. Reprezentant Argentyny broni obecnie barw Atletico Madryt, z którym ma kontrakt ważny do 2030 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 100 milionów euro.

W tej kampanii środkowy napastnik wystąpił jak na razie w 25 meczach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył pięć asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu Julian Alvarez będzie miał we wtorek 13 stycznia o godzinie 21:00, gdy Atletico zmierzy się z Deportivo La Coruna.

