Locatelli opuści Juventus? Olbrzymie zainteresowanie

09:02, 27. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tutto Juve

Manuel Locatelli w niedalekiej przyszłości może opuścić Juventus. Włoch wzbudza spore zainteresowanie. Znalazł się bowiem na celowniku Aston Villi, West Hamu United i Wolverhampton Wanderers - donosi "Tutto Juve".

Manuel Locatelli
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Manuel Locatelli może wylądować w Premier League

Manuel Locatelli jest związany z Juventusem od 2021 roku. Reprezentant Włoch początkowo miał problemy z odnalezieniem formy na Allianz Stadium, ale dziś jest kluczowym zawodnikiem zespołu. 27-latek został nawet kapitanem Starej Damy. Igor Tudor wielokrotnie podkreślał, że rozpoczyna skład od wychowanka AC Milanu. Wkrótce jednak zawodnik może zmienić otoczenie.

Z informacji przekazanych przez „Tutto Juve” dowiadujemy się, że Manuel Locatelli zaczął wzbudzać olbrzymie zainteresowanie. I to wśród klubów Premier League. Gwiazda Juventusu znalazła się bowiem na radarach Aston Villi, West Hamu United oraz Wolverhampton Wanderers. Przyszłość 27-latka może być zatem pisana na angielskich boiskach.

Trudno jednak spodziewać się, że Juventus tak łatwo wypuści Manuela Locatellego. Kontrakt włoskiego pomocnika z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Przyszłość 27-latka zatem w głównej mierze zależy od Starej Damy. Czas pokaże, czy finalnie wychowanek AC Milanu wkrótce zmieni barwy klubowe.

Manuel Locatelli dotychczas rozegrał 188 spotkań w koszulce Juventusu. W tym czasie reprezentant Italii zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 15 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 27-latka na 30 milionów euro.

