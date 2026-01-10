Juventus i Inter Mediolan wkrótce mogą stoczyć rywalizację o bardzo ciekawy transfer. Prosto z Premier League. Na celowniku włoskich zespołów znalazł się Michael Kayode z Brentfordu - przekazuje "Tuttomercatoweb".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Kayode

Michael Kayode obserwowany przez Juventus i Inter Mediolan

Juventus i Inter Mediolan walcza między sobą w rozgrywkach Serie A. Celem obu drużyn jest zdobycie mistrzostwa Italii. Stara Dama już na początku sezonu dokonała zmiany na ławce trenerskiej i dopiero zespół od niedawna gra, jak tego wymaga Luciano Spalletti. Podopiecnzi Cristiana Chivu natomiast prezentują równą formę, choć zdarzają im się pojedyncze wpadki. Wkrótce oba zespoły stoczą też walkę na rynku transferowym.

Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Juventus i Inter Mediolan maja na oku tego samego zawodnika. W kręgu zainteresowań czołowych włoskich drużyn znalazł się utalentowany Włoch z Premier League. A jest nim Michael Kayode, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu.

Zarówno Inter Mediolan jak i Juventus poszukują nowego zawodnika na prawe wahadło. Nerazzurri szukają zastępcy Denzela Dumfriesa, który zmaga się z kontuzją kostki. Stara Dama natomiast potrzebuje nowego gracza na tę pozycję, ponieważ transfer Joao Mario okazał się kompletną klapą. Portugalczyk wkrótce może zmienić barwy klubowe.

Michael Kayode natomiast w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Brentfordu. Włoski defensor wciąż czeka na premierowego gola oraz pierwszą asystę dla angielskiego zespołu.