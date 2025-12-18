Juventus już w styczniowym okienku może pozbyć się transferowego niewypału. Joao Mario jest łączony z przeprowadzką do Premier League. A konkretnie do Crystal Palace - przekazuje "Tuttosport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Joao Mario może wzmocnić Crystal Palace

Juventus latem przeszedł gruntowną przebudowę. Klub sprowadził nowych zawodników, ale wzmocnienia nie poszły w parze z wynikami. Igor Tudor szybko stracił posadę, a jego miejsce zajął Luciano Spalletti. Dziś Stara Dama przechodzi nowy etap, a włoski szkoleniowiec ma za zadanie odgruzować zawodników. Dotychczas nie udało mu się to z Joao Mario, który nie potrafi odnaleźć się w Italii.

Jak się okazuje, transferowy niewypał Juventusu już w styczniowym okienku może opuścić Serie A. Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że Portugalczyk lada moment może zakotwiczyć na boiskach Premier League. Zawodnik Starej Damy znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Crystal Palace, który draktuje jego osobę bardzo poważnie.

Obecnie nie są znane plany na przyszłość Joao Mario. Portugalski obrońca spędził dopiero w Juventusie pół roku. Oczywiscie nie było one udane, ale zawodnik może spróbować poprawić swoją sytuację. Na ten moment można jedynie spekulować, ponieważ we włoskich mediach nie pojawia się więcej konkretów w sprawie jego odejścia.

Joao Mario dotychczas rozegrał 11 spotkań w koszulce Juventusu. Portugalczyk nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić jedną asystą. Zaliczył ją w rywalizacji przeciwko Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów.