Juventus i Napoli polują na tę samą perełkę Serie A

Juventus szuka wzmocnień na prawej stronie obrony i przygląda się Brooke’owi Nortonowi-Cuffy’emu z Genoi. Jak podaje „Tuttosport”, Anglik znalazł się na radarze także Napoli, które poszukuje zmiennika dla Di Lorenzo.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Brooke Norton-Cuffy

Norton-Cuffy na celowniku Juventusu i Napoli

Juventus od miesięcy szuka prawego wahadłowego, który zwiększyłby rywalizację w zespole Igora Tudora. Joao Mario z Porto nie wystarczył, a próby sprowadzenia Claussa z Nicei czy Martineza z Girony zakończyły się niepowodzeniem. Teraz, jak informuje „Tuttosport”, w Turynie coraz częściej mówi się o Brooke’u Norton-Cuffym z Genoi.

21-letni Anglik trafił do Serie A latem 2024 roku z Arsenalu za milion euro plus bonusy. Transfer był pomysłem dyrektora sportowego Marco Ottoliniego, którego Juventus również chciałby sprowadzić do swojego sztabu. Jego kontrakt z Genoą wygasa po sezonie, a władze Bianconerich liczą, że ewentualne przejście Ottoliniego do Turynu mogłoby ułatwić negocjacje w sprawie zawodnika.

Skauci Juventusu obserwowali Nortona-Cuffy’ego na żywo podczas ostatniego meczu Genoi z Lazio na stadionie Marassi. Anglik zebrał dobre recenzje i potwierdził, że potrafi łączyć siłę fizyczną z ofensywnym stylem gry. Ciekawostką jest jego bliska przyjaźń z byłym zawodnikiem Juventusu Samuelem Ilingiem-Junioriem, z którym dorastał w młodzieżowych reprezentacjach Anglii.

Na zawodnika uwagę zwróciło również Napoli. Zespół z południa Włoch szuka solidnego zmiennika dla Giovanniego Di Lorenzo, a występ Nortona-Cuffy’ego na stadionie imienia Maradony, zakończony asystą przy bramce Ekhatora, tylko wzmocnił zainteresowanie.

Genoa nie zamierza jednak sprzedawać swojego obrońcy zimą. Klub liczy, że zawodnik pozostanie w zespole co najmniej do lata, a jego obecna wartość szacowana jest na 10–12 milionów euro. Arsenal, który sprzedał go rok temu, zachował wysoką klauzulę procentową od przyszłego transferu. Jeśli forma Anglika nadal będzie rosnąć, jego cena może szybko wzrosnąć.