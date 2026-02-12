Juventus gotowy na rozstanie z dwójką piłkarzy. Plan jest jasny

fot. Giuseppe Maffia . Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kostić bez nowego kontraktu, Gatti nie jest nietykalny

Juventus analizuje przyszłość Filipa Kosticia i Federico Gattiego przed kolejnym sezonem. Obaj mogą opuścić Turyn, choć ich sytuacje kontraktowe są zupełnie różne.

Według Matteo Moretto, który przekazał informacje na włoskim kanale YouTube Fabrizio Romano, stanowisko klubu wobec Kosticia jest klarowne. Na ten moment nie jest przewidziane przedłużenie jego kontraktu. Umowa Serba obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, jednak władze Bianconerich nie planują rozmów o nowym porozumieniu. To oznacza, że nadchodzące miesiące mogą być dla niego ostatnimi w barwach Starej Damy. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, szanse na pozostanie skrzydłowego w przyszłym sezonie są minimalne.

Inaczej wygląda sprawa Federico Gattiego. Środkowy obrońca niedawno przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2030 roku. Teoretycznie daje to Juventusowi komfort i silną pozycję negocjacyjną. Klub nie zamyka jednak drzwi przed ewentualnym transferem. W Turynie nie traktują defensora jako piłkarza nie na sprzedaż.

Już zimą pojawił się konkretny trop transferowy. Massimiliano Allegri kontaktował się z Gattim w kontekście możliwego przejścia do Milanu. W Mediolanie nie było jednak pełnej jednomyślności co do profilu zawodnika. Z tego powodu nie złożono oficjalnej oferty. Latem sytuacja może się zmienić. Jeśli na biurko działaczy trafi odpowiednia propozycja, Juventus rozważy sprzedaż i nie będzie blokował ruchu.

