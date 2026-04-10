Juventus straci defensora? Zainteresowanie z Premier League

21:55, 10. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Juventus w letnim okienku może zakończyć współpracę z Federico Gattim. Włoski stoper może zakotwiczyć w Premier League, ponieważ znalazł się na celowniku Leeds United - informuje "Calciomercato".

Federico Gatti łączony z Leeds United

Obecny sezon może być ostatnim dla Federico Gattiego w zespole Juventusu. W nadchodzącym letnim okienku transferowym defensor Starej Damy może wylądować w Premier League. Serwis „Calciomercato” zdradził, ze reprezentant Włoch znalazł się w kręgu zainteresowań Leeds United. Anglicy od dłuższego czasu obserwują poczynania 27-latka na boiskach Serie A.

Włoska prasa przekazuje, że Juventus byłby gotowy rozstać się z Federico Gattim. Jednak na stole turyńskiego zespołu musi pojawić się odpowiednia kwota. Stara Dama zbiera fundusze na przyszłe transfery, a niewątpliwie Leeds United dysponuje takim budżetem, aby pozwolić sobie na przyjście reprezentanta Italii.

Popularne Pawie nie są jednak jedynym angielskim zespołem, który obserwuje Federico Gattiego. Defensor Juventus znajduje się również w kręgu zainteresowań Nottingham Forest, West Hamu United, Evertonu i Newcastle United. Jednak to Leeds United jest najbliżej pozyskania byłego gracza Frosinone.

Federico Gatti w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. Włoski stoper może się pochwalić świetnymi liczbami strzeleckimi. Udało mu się bowiem aż czterokrotnie wpisać na listę strzelców.

