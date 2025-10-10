Juventus chce zawodnika Milanu. To byłby głośny transfer

09:23, 10. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Ekrem Konur

Juventus rozważa transfer Mike'a Maignana, którego kontrakt z Milanem wygasa w 2026 roku - podaje Ekrem Konur. Francuski bramkarz zastanawia się nad dalszą grą w Serie A.

Igor Tudor
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Mike Maignan przymierzany do Juventusu

Juventus Turyn pod wodzą Igora Tudora rozpoczął obecną kampanię od trzech zwycięstw z rzędu w Serie A. Następnie Stara Dama zanotowała serię pięciu remisów we wszystkich rozgrywkach. W hicie szóstej kolejki podzieliła się punktami z Milanem (0:0), choć Rossoneri zmarnowali rzut karny w drugiej połowie.

Podstawowym bramkarzem Juventusu jest obecnie Michele Di Gregorio, którego latem wykupiono na stałe z Monzy. Włoski golkiper ma zapewnić stabilność w bramce. Wiele wskazuje na to, że wkrótce może pojawić się nowy konkurent.

Według informacji Ekrema Konura, Mike Maignan znajduje się na liście życzeń Juventusu. Kontrakt francuskiego bramkarza z Milanem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku, a rozmowy na temat przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie.

Nie tylko Juventus interesuje się 30-letnim golkiperem. W grze są również Bayern Monachium oraz Chelsea, co sprawia, że wyścig może być niezwykle zacięty. Stara Dama szuka bramkarza, który zapewni stabilność miedzy słupkami w kolejnych latach. Zawodnik o doświadczeniu i jakości Maignana idealnie wpisuje się w strategię włoskiego giganta.

Maignan dołączył do Milanu w 2021 roku z Lille i od tego czasu rozegrał dla włoskiego klubu 170 meczów, pełniąc obecnie funkcję kapitana zespołu. Wcześniej reprezentował również barwy PSG. Serwis Transfermarkt.de wycenia Francuza na 25 milionów euro.

