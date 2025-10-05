Bayern wytypował następcę Neuera. Wielki transfer na horyzoncie

Bayern Monachium szuka następcy Manuela Neuera. Bawarczycy mieli wytypować zawodnika, który trafi na Allianz Arena. Zgodnie z doniesieniami TEAMtalk to rozchwytywany golkiper z Serie A.

diebilderwelt/ Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany i Manuel Neuer (VfB Stuttgart - Bayern Monachium)

Bayern chce golkipera z Włoch

Manuel Neuer jest już coraz bliższy podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Mistrz świata z 2014 roku w marcu będzie świętował 40. urodziny. Jego obecny kontrakt wygasa 30 czerwca, a więc wraz z końcem trwającego sezonu. Chociaż w ostatnich dniach niemieckie media ujawniły zaskakujące doniesienia, to Bayern Monachium nie może dłużej czekać i musi rozpocząć poszukiwania następcy 124-krotnego reprezentanta Niemiec.

Bawarczycy mieli wytypować nazwisko zawodnika, który w najbliższej przyszłości przeniesie się na Allianz Arena i zostanie nowym numerem jeden. To Mike Maignan. Francuz, który obecnie broni dostępu do bramki Milanu, od dłuższego czasu jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na tej pozycji. O angaż Francuza stara się przede wszystkim gigant z Premier League.

Jednak teraz do gry wkracza Bayern. Die Roten chcą wykorzystać sytuację kontraktową 30-latka i już w styczniu rozpocząć z nim rozmowy o przeprowadzce do Monachium. Umowa wiążąca wychowanka Paris Saint-Germain z Rossonerimi obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że Maignan w zimie będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą i po sezonie zmienić barwy bez kwoty odstępnego.