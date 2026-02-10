Juventus chce zatrzymać gwiazdy. Ruszyły rozmowy o nowych umowach

13:17, 10. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Tuttosport

Juventus wchodzi w decydującą fazę sezonu, a równolegle porządkuje sprawy kontraktowe i transferowe. Przy okazji rozmów z mediami Marco Ottolini jasno odniósł się do przyszłości Dusana Vlahovicia i Westona McKenniego.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

McKennie zostanie w Juventusie, Vlahović wciąż niepewny

Juventus po zamknięciu zimowego okna transferowego skupił się na stabilizacji i rozmowach kontraktowych. Marco Ottolini, dyrektor sportowy klubu, podkreślił, że to naturalny moment na takie działania. – Po zakończeniu mercato przychodzi czas na przedłużenia umów i właśnie tym się zajmujemy – zaznaczył.

Jednym z tematów była sytuacja w ataku. Zimą Juventus nie sprowadził dodatkowego napastnika, mimo że pojawiały się takie oczekiwania. Ottolini wyjaśnił powody tej decyzji. – Mieliśmy pewne ograniczenia. Gdyby pojawiły się odpowiednie warunki, zrobilibyśmy to. Tak się jednak nie stało i jesteśmy zadowoleni z zawodników, których mamy – powiedział.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

W tym kontekście wrócił temat Dusana Vlahovicia. Serb, którego kontrakt wygasa po sezonie jest łączony z odejściem z klubu. Coraz więcej mówi się o Barcelonie. – Nie. To nie jest zamknięta sprawa – odpowiedział krótko Ottolini.

Juventus jasno komunikuje natomiast zadowolenie z pracy Luciano Spallettiego. – Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, co on i jego sztab robią. Widać poprawę zespołu i indywidualny rozwój piłkarzy – ocenił dyrektor sportowy. Klub planuje rozmowy w najbliższych tygodniach, bez pośpiechu i nerwowych decyzji.

Istotny wątek dotyczy też Westona McKenniego. Amerykanin notuje bardzo solidny sezon i stał się ważnym elementem zespołu. – To zawodnik dający wszechstronność i jakość. Jest niezmordowany, ma coraz lepsze liczby i prowadzimy rozmowy z jego otoczeniem – potwierdził Ottolini. Na koniec podkreślił filozofię klubu. – Najlepszych zawodników chcemy zatrzymać – zaznaczył.

Zobacz również: Zieliński zmienił układ sił w Interze. Gwiazdor może odejść przez Polaka