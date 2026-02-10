Juventus chce zatrzymać gwiazdy. Ruszyły rozmowy o nowych umowach

Juventus wchodzi w decydującą fazę sezonu, a równolegle porządkuje sprawy kontraktowe i transferowe. Przy okazji rozmów z mediami Marco Ottolini jasno odniósł się do przyszłości Dusana Vlahovicia i Westona McKenniego.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

McKennie zostanie w Juventusie, Vlahović wciąż niepewny

Juventus po zamknięciu zimowego okna transferowego skupił się na stabilizacji i rozmowach kontraktowych. Marco Ottolini, dyrektor sportowy klubu, podkreślił, że to naturalny moment na takie działania. – Po zakończeniu mercato przychodzi czas na przedłużenia umów i właśnie tym się zajmujemy – zaznaczył.

Jednym z tematów była sytuacja w ataku. Zimą Juventus nie sprowadził dodatkowego napastnika, mimo że pojawiały się takie oczekiwania. Ottolini wyjaśnił powody tej decyzji. – Mieliśmy pewne ograniczenia. Gdyby pojawiły się odpowiednie warunki, zrobilibyśmy to. Tak się jednak nie stało i jesteśmy zadowoleni z zawodników, których mamy – powiedział.

W tym kontekście wrócił temat Dusana Vlahovicia. Serb, którego kontrakt wygasa po sezonie jest łączony z odejściem z klubu. Coraz więcej mówi się o Barcelonie. – Nie. To nie jest zamknięta sprawa – odpowiedział krótko Ottolini.

Juventus jasno komunikuje natomiast zadowolenie z pracy Luciano Spallettiego. – Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, co on i jego sztab robią. Widać poprawę zespołu i indywidualny rozwój piłkarzy – ocenił dyrektor sportowy. Klub planuje rozmowy w najbliższych tygodniach, bez pośpiechu i nerwowych decyzji.

Istotny wątek dotyczy też Westona McKenniego. Amerykanin notuje bardzo solidny sezon i stał się ważnym elementem zespołu. – To zawodnik dający wszechstronność i jakość. Jest niezmordowany, ma coraz lepsze liczby i prowadzimy rozmowy z jego otoczeniem – potwierdził Ottolini. Na koniec podkreślił filozofię klubu. – Najlepszych zawodników chcemy zatrzymać – zaznaczył.

