Juventus chce pomocnika za 30 mln euro. Włoski gigant będzie miał konkurencję

Juventus chce pozyskać pomocnika z Ligue 1. Jak podaje TEAMtalk do walki o zawodnika włączyli się także Everton oraz Roma.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Everton i Roma dołączają do wyścigu o El Aynaouia

W ostatnim czasie pisaliśmy o zainteresowaniu Juventusu Neilem El Aynaouim. Jak się okazuje, pomocnik Lens wzbudził także zainteresowanie Romy oraz Evertonu. Oba kluby szukają wzmocnień do środka pola. Również Crystal Palace pytało o sytuację zawodnika. Jak sugeruje TEAMtalk faworytem do pozyskania Marokańczyka jest Roma, która oferuje mu kontrakt do 2030 roku.

Lens nie spieszy się ze sprzedażą. Kontrakt El Aynaouia wygasa dopiero w 2027 roku, a klub oczekuje za niego co najmniej 30 milionów euro. 24-latek na początku minionego sezonu leczył kontuzję, ale w końcówce był już kluczowym zawodnikiem. W 24 rozegranych meczach strzelił osiem bramek.

El Aynaoui pozostaje w planach francuskiego zespołu. Trener Pierre Sage podkreślił, że chce mieć go w swojej drużynie. Mimo to „TEAMtalk” przekonuje, że kwestia przyszłości młodego pomocnika wciąż jest otwarta. Wszystko wyjaśni się do końca okienka transferowego.

Zawodnik przez portal „Transfermarkt” wyceniany jest na 15 milionów euro. Do Lens trafił w 2023 roku za zaledwie 600 tysięcy euro. Wcześniej grał AS Nancy, którego jest wychowankiem.

