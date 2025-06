Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

El Aynaoui nowym celem transferowym Juventusu

Juventus aktywnie działa na rynku, szukając wzmocnień do środka pola. Neil El Aynaoui z RC Lens jest nowym nazwiskiem na liście życzeń Bianconerich. 23-letni pomocnik ma kontrakt do czerwca 2027 roku. Do klubu Ligue 1 trafił dwa lata temu z Nancy za 600 tysięcy euro. W ostatnim sezonie strzelił 8 goli w 24 meczach ligowych.

Francusko-marokański piłkarz wzbudza coraz większe zainteresowanie. Oprócz Juventusu śledzą go także Aston Villa i Lazio. Rywalizacja o zawodnika może się zaostrzyć, ale klub z Turynu liczy na uprzedzenie rywali. Obecnie gracz jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 15 milionów euro.

Początkowo celem numer jeden był Sandro Tonali. Reprezentant Włoch, który wcześniej grał w Milanie i Brescii, broni obecnie barw Newcastle United. Wszystko wskazuje na to, że pozostanie w Premier League. Sam zawodnik nie chce jeszcze wracać do Italii, a ponadto koszty transferu są dla Starej Damy za wysokie w jego przypadku.

Na liście Juventusu znajduje się także Ederson z Atalanty. Brazylijczyk to jedno z najgorętszych nazwisk tego okna transferowego. Interesuje się nim Manchester United oraz Al-Hilal prowadzony przez byłego szkoleniowca Interu, Simone Inzaghiego. W obu przypadkach Stara Dama przegrywa pod kątem finansowym.

Jednocześnie Juventus pracuje nad pozbyciem się Douglasa Luiza. Brazyliczyk miał być gwiazdą po transferze z Aston Villi, ale kompletnie zawiódł w Turynie. Według mediów został już skreślony przez Igora Tudora.

