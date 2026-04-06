Juventus chce napastnika PSG. To byłby transferowy hit

Juventus jest zainteresowany Goncalo Ramosem z Paris Saint-Germain - informuje serwis Calciomercato.com. Portugalski napastnik znajduje się także na radarze Manchesteru United oraz Chelsea.

Goncalo Ramos łączony z transferem do Juventusu

Juventus Turyn zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Serie A i w tym sezonie nie brak krytyki wobec gry zespołu. Latem Luciano Spalletti planuje wzmocnić linię ataku, choć na rynku skuteczni napastnicy są w tym momencie mocno rozchwytywani.

Jednym z zawodników łączonych z przenosinami do Starej Damy jest Goncalo Ramos, który może opuścić Paris Saint-Germain. Portugalski napastnik boryka się z problemem braku regularnych występów w barwach francuskiego giganta, a zbliża się do szczytowego okresu swojej kariery. Pozostawanie na ławce rezerwowych nie jest dla niego korzystne.

Największe zainteresowanie Ramosem wykazuje Juventus. Podpisanie kontraktu z 24-latkiem mogłoby okazać się trafną decyzją – zawodnik jest głodny regularnych występów i gotów odmienić losy ataku Starej Damy. Jego techniczne umiejętności oraz doświadczenie zdobyte we Francji i w reprezentacji Portugalii sprawiają, że mógłby natychmiast wnieść wartość do zespołu.

Według doniesień Calciomercato.com, Ramos znajduje się także na radarze Chelsea FC Manchesteru United. Ramos dołączył do PSG w ramach wypożyczenia z Benfiki Lizbona, a następnie został wykupiony za 65 milionów euro. W obecnym sezonie 24-latek zdobył 12 bramek i dorzucił dwie asysty w 39 występach. Jego kontrakt z francuskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.