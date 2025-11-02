Juventus chce gwiazdę Man City. To będzie głośny transfer

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Nathan Ake na celowniku Juventusu

Juventus Turyn w obecnym sezonie ma wyraźne wahania formy. Po porażce z Lazio Rzym (0:1) pracę stracił Igor Tudor, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Luciano Spalletti. Doświadczony włoski szkoleniowiec udanie rozpoczął swoją przygodę ze Starą Damą. W debiucie poprowadził drużynę do zwycięstwa nad Cremonese (2:1) w 10. kolejce Serie A.

Dzięki dwóm wygranym z rzędu turyńczycy awansowali na piąte miejsce w tabeli, a w klubie panuje ostrożny optymizm. Władze Juventusu już teraz przygotowują się do zimowego okna transferowego, które ma pomóc w ustabilizowaniu formy zespołu. Według doniesień portalu JuveLive.it, jednym z głównych celów transferowych jest Nathan Ake z Manchesteru City.

30-letni reprezentant Holandii to jeden z najbardziej uniwersalnych obrońców w Premier League. Potrafi grać zarówno jako środkowy, jak i lewy obrońca. Zainteresowanie były zawodnikiem Chelsea wykazuje również Crystal Palace, które aktywnie poszukuje wzmocnień w defensywie. Klub z południowego Londynu może wkrótce stracić Marca Guehiego, a działacze Orłów szukają solidnego następcy.

Nathan Ake dołączył na Etihad Stadium w sierpniu 2020 roku z AFC Bournemouth za około 45 milionów euro. Od tego czasu rozegrał dla „The Citizens” ponad 150 spotkań. W bieżącym sezonie wystąpił w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Coraz częściej przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Rubenem Diasem i Johnem Stonesem.

Zawodnik ma nadzieję na zmianę klubu zimą, by odzyskać regularność występów. Ake chce utrzymać wysoką formę i zapewnić sobie miejsce w kadrze reprezentacji Holandii na mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.