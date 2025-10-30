Piłkarz Manchesteru City może zmienić klub wewnątrz Premier League

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Nathan Ake na celowniku Crystal Palace

Nathan Ake nie może być pewny swojej przyszłości w Manchesterze City. Kontrakt 30-letniego stopera obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku, dlatego władze Obywateli mogą być skłonne wysłuchać ofert za swojego zawodnika, by w przyszłości uniknąć odejścia piłkarza za darmo. Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, holenderski obrońca może pozostać w Premier League, gdzie nie brakuje chętnych na jego usługi. Po kilku sezonach w Manchesterze City, w których był solidnym, choć nie zawsze podstawowym zawodnikiem, Ake nie wyklucza zmiany otoczenia w poszukiwaniu regularnej gry.

Według wspomnianego źródła Nathan Ake wzbudził zainteresowanie między innymi Crystal Palace. Londyński klub postrzega go jako idealnego następcę Marca Guehiego, który zapowiedział swoje odejście z drużyny Orłów w jednym z najbliższych okienek transferowych. 56-krotny reprezentant Holandii byłby dla Palace dużym wzmocnieniem składu. Atutem piłkarza Manchesteru City jest bez wątpienia wszechstronność – może występować zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy, co dałoby szkoleniowcowi ekipy The Eagles – Oliverowi Glasnerowi – większe pole manewru.

Nathan Ake przywdziewa koszulkę zespołu The Citizens od sierpnia 2020 roku, kiedy to przeniósł się na Etihad Stadium z AFC Bournemouth za ponad 45 milionów euro. Wychowanek ADO Den Haag rozegrał dotychczas 153 spotkania, zdobył 10 bramek i zaliczył 3 asysty dla Manchesteru City. Z drużyną Obywateli wygrał sześć mistrzostw Anglii oraz jedną Ligę Mistrzów. W swojej karierze bronił także barw Chelsea i Watfordu. Portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową doświadczonego defensora na 22 miliony euro.