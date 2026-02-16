Juventus ma problemy z formą Andrei Cambiaso. Jak się okazuje, Stara Dama szuka następcy Włocha. Na ich celowniku znalazł się Destiny Udogie z Tottenhamu Hotspur - informuje "Calciomercato".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Destiny Udogie wyląduje w Juventusie?

Juventus w ostatnich miesiącach nie może być zadowolony z boiskowej postawy Andrei Cambiaso. Włoch nie tak dawno był kluczowym graczem Bianconerich, a dziś jest cieniem samego siebie. Defensor w ostatnim meczu z Interem Mediolan popisał się dwoma trafienia. Jeden gol jednak był samobójczy. Kibice Starej Damy domagają się, aby wkrótce 25-latek został zastąpiony lepszym graczem.

Jak się okazuje, Juventus może spełnić życzenie swoich fanów. Władze klubu ostatnio rozglądały się za następcą Andrei Cambiaso i znaleziono jednego z kandydatów. Serwis „Calciomercato” ujawnił, że trop włoskiego zespołu prowadzi do Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Destiny Udogie z Tottenhamu Hotspur.

Włoski defensor również ma ostatnio spore problemy z odnalezieniem odpowiedniej dyspozycji. Reprezentant Italii może zatem rozważyć powrót do ojczyzny. Niewątpliwie sprowadzenie 23-latka byłoby bardzo ciekawym ruchem Juventusu. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do tego transferu.

Destiny Udogie w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Wychowanek Hellasu Verona nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Manchesterowi United.