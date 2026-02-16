Juventus może naprawić słaby punkt. Trop prowadzi do Premier League

17:42, 16. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Calciomercato

Juventus ma problemy z formą Andrei Cambiaso. Jak się okazuje, Stara Dama szuka następcy Włocha. Na ich celowniku znalazł się Destiny Udogie z Tottenhamu Hotspur - informuje "Calciomercato".

Piłkarze Juventusu
Obserwuj nas w
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Destiny Udogie wyląduje w Juventusie?

Juventus w ostatnich miesiącach nie może być zadowolony z boiskowej postawy Andrei Cambiaso. Włoch nie tak dawno był kluczowym graczem Bianconerich, a dziś jest cieniem samego siebie. Defensor w ostatnim meczu z Interem Mediolan popisał się dwoma trafienia. Jeden gol jednak był samobójczy. Kibice Starej Damy domagają się, aby wkrótce 25-latek został zastąpiony lepszym graczem.

Jak się okazuje, Juventus może spełnić życzenie swoich fanów. Władze klubu ostatnio rozglądały się za następcą Andrei Cambiaso i znaleziono jednego z kandydatów. Serwis „Calciomercato” ujawnił, że trop włoskiego zespołu prowadzi do Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Destiny Udogie z Tottenhamu Hotspur.

Włoski defensor również ma ostatnio spore problemy z odnalezieniem odpowiedniej dyspozycji. Reprezentant Italii może zatem rozważyć powrót do ojczyzny. Niewątpliwie sprowadzenie 23-latka byłoby bardzo ciekawym ruchem Juventusu. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do tego transferu.

Destiny Udogie w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Wychowanek Hellasu Verona nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Manchesterowi United.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź