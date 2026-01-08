Juventus zamierza rzucić wyzwanie FC Barcelonie i włączyć się do walki o transfer. Na celowniku Starej Damy znalazł się Marcos Senesi z Bournemouth - przekazuje Matteo Moretto.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Marcos Senesi wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus wdrożył już w życie plan gry pod wodzą Luciano Spallettiego. Włoski zespół w trakcie sezonu zatrudnił byłego selekcjonera reprezentacji Italii i teraz ma efekty współpracy z nim. Stara Dama zaczęła prezentować bardzo wysoką formę, czego potwierdzeniem jest ich ostatni występ. Turyńczycy na wyjeździe rozgromili Sassuolo rezultatem 3:0.

Tymczasem z obozu Juventusu napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Matteo Moretto poinformował, że Stara Dama jest gotowa pokrzyżować plany FC Barcelonie. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Marcos Senesi, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth. Defensor mieści się też na liście życzeń wspomnianej Dumy Katalonii.

Juventus ma świadomość, że będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Marcosa Senesiego. Do Bianconerich przemawia jednak jeden prosty fakt. Kontrakt Argentyńczyka z Bournemouth wygasa wraz z końcem sezonu. Strony nie przewidują dalszej współpracy, więc zawodnik latem będzie dostępny jako wolny agent. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje 28-latek.

Marcos Senesi w obecnym sezonie Premier League rozegrał 20 spotkań. Argentyńczyk nie wpisał się jeszcze na listę strzelców, ale udało mu się zaliczyć aż cztery asysty.