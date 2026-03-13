Juergen Klopp podjął decyzję w sprawie objęcia europejskiego giganta!

Juergen Klopp miał odbyć spotkanie w sprawie objęcia reprezentacji Niemiec. Pozwoliło mu ono na podjęcie kluczowej decyzji - poinformował El Nacional.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp nie widzi się w roli trenera reprezentacji

W ostatnich miesiącach nazwisko Juergena Kloppa często pojawiało się w kontekście przyszłości reprezentacji Niemiec. Władze miały rozważać powierzenie mu roli selekcjonera po mistrzostwach świata w 2026 roku.

Według informacji przekazanych przez El Nacional niemiecki szkoleniowiec odbył w tej sprawie długie spotkanie z przedstawicielami federacji. Po rozmowach miał jednak dojść do jednoznacznego wniosku, że nie chce pracować z reprezentacją.

Klopp uznał, że praca selekcjonera nie odpowiada jego filozofii prowadzenia drużyny. Trener przez całą karierę przyzwyczajony był do codziennej pracy z zespołem, regularnych treningów oraz budowania projektu w dłuższej perspektywie. W przypadku reprezentacji kontakt z zawodnikami jest znacznie rzadszy, a przygotowania ograniczają się głównie do krótkich zgrupowań.

To właśnie ten model pracy miał być jednym z głównych powodów, dla których Klopp zdecydował się odrzucić możliwość objęcia niemieckiej kadry.

W tej sytuacji coraz więcej wskazuje na to, że federacja może postawić na kontynuację obecnego projektu sportowego. Aktualny selekcjoner Julian Nagelsmann wciąż ma poparcie działaczy i jego pozostanie na stanowisku po mundialu w 2026 roku staje się coraz bardziej prawdopodobne.

Tymczasem Klopp wciąż jest łączony z posadą trenera Realu Madryt. Być może to właśnie klub z Santiago Bernabeu skłoni szkoleniowca do powrotu z emerytury.