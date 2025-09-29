Juergen Klopp może wrócić do pracy. Gigant kusi go wielką ofertą

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp kuszony przez Al-Ittihad

Al-Ittihad rozpoczęło poszukiwania nowego szkoleniowca po zwolnieniu Laurenta Blanca. Francuz stracił posadę ze względu na słabe wyniki, mimo że w poprzednim sezonie zdobył z zespołem mistrzostwo i krajowy puchar. Teraz saudyjski gigant kieruje wzrok w stronę największych nazwisk na rynku.

Na liście kandydatów znajduje się Juergen Klopp. Niemiec obecnie pełni funkcję dyrektora do spraw futbolu w grupie Red Bulla, gdzie ma wpływ na kilka klubów, między innymi RB Lipsk, Salzburg czy New York Red Bulls. Jednak Al-Ittihad chce, by wrócił na ławkę trenerską i poprowadził drużynę w zbliżających się rozgrywkach. Według mediów klub już nawiązał kontakt z jego otoczeniem.

Obok Kloppa wymienia się też inne znane nazwiska. W grze są Xavi, Unai Emery oraz Luciano Spalletti. Wspomina się również o Sergio Conceicao, choć jego szanse oceniane są znacznie niżej. Władze Al-Ittihad chcą podjąć decyzję szybko, ponieważ zależy im na stabilizacji przed kolejnymi meczami w lidze i Lidze Mistrzów Azji.

Zwolniony Laurent Blanc prowadził zespół od lipca 2024 roku. W pierwszym sezonie sięgnął po dwa trofea, ale w bieżących rozgrywkach wyniki były już dalekie od oczekiwań. Al-Ittihad odpadło w półfinale Superpucharu Arabii Saudyjskiej, a także rozpoczęło Ligę Mistrzów Azji od porażki z Al-Wahdą. Dodatkowo drużyna przegrała ligowe starcie z Al-Nassr.