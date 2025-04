Jose Mourinho już planuje wzmocnienia Fenerbahce. Jak się okazuje, szkoleniowiec wytypował już swój cel transferowy. The Special One chce Aleksandara Mitrovicia z Al-Hilal - informuje "Fanatik".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Aleksandar Mitrović celem Jose Mourinho

Jose Mourinho przed sezonem został zatrudniony przez Fenerbahce. Klub wiązał ogromne nadzieje wraz z przyjściem The Special One. Drużyna pod wodzą portugalskiego szkoleniowca jednak prawdopodobnie nie osiągnie głównego celu, jakim jest mistrzostwo Turcji. Żółte Kanarki bowiem znajdują się na drugiej lokacie w ligowej tabeli i ciężko będzie im odrobić stratę do Galatasaray.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fanatik” dowiadujemy się, że Jose Mourinho planuje dokonać wielkiego wzmocnienia. Portugalczyk chce za wszelką cenę, aby Fenerbahce pozyskało Aleksandara Mitrovicia, który na co dzień reprezentuje barwy Al-Hilal. Serbski napastnik jest traktowany przez The Special One jako następca Edina Dżeko.

Zobacz również: “Taki futbol jest obrzydliwy”

Największy problem w całej transakcji może stanowić jednak pensja Aleksandara Mitrovicia. Zarobki reprezentanta Serbii przewyższają możliwości Fenerbahce. Klub jednak może przekonać zawodnika do przeprowadzki projektem drużyny, a także samą postacią Jose Mourinho.

Aleksandar Mitrović imponuje formą na saudyjskich boiskach. 30-latek w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w barwach Al-Hilal. W tym czasie serbski napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 21 trafień, a także trzy asysty.