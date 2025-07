Jose Mourinho chce skrzydłowego Liverpoolu. Piłkarz woli wrócić do Serie A

Jose Mourinho rozważa sprowadzenie do Fenerbahce Federico Chiesy z Liverpoolu - poinformował portal Calciomercato.com. Jednak włoski skrzydłowy zamierza wrócić do Serie A.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Federico Chiesa łączony z Fenerbahce

Federico Chiesa prawdopodobnie zakończy swoją nieudaną przygodę w Liverpoolu już tego lata. Po transferze z Juventusu do aktualnych mistrzów Anglii latem 2024 roku, Włoch miał nadzieję na odbudowanie swojej kariery. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. 27-latek przez cały sezon zmagał się z kontuzjami.

W debiutanckim sezonie włoski skrzydłowy rozegrał zaledwie 14 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty, spędzając na boisku niespełna 500 minut. Choć jego czas w Anglii trudno uznać za udany, Chiesa wciąż cieszy się dużym uznaniem na włoskim rynku.

Najbardziej zainteresowane sprowadzeniem Chiesy mają być AC Milan i SSC Napoli. Również Fenerbahce złożyło zapytanie w sprawie byłego zawodnika Starej Damy. Turecki gigant stracił Allana Saint-Maximina, który wrócił do Al-Ahli oraz Dusana Tadicia, więc pilnie poszukuje jakości w ofensywie. Szkoleniowcem Fenerbahce od lipca 2024 roku jest Jose Mourinho, a w poprzedniej kampanii ligowej zajął drugie miejsce za Galatasaray.

Sam zawodnik miał jednak jednoznacznie wykluczyć możliwość gry w Turcji, deklarując chęć powrotu do Serie A. Przypomnijmy, że kontrakt Chiesy w The Reds obowiązuje do czerwca 2028 roku.