Jordan Pickford otrzymał propozycję. Bramkarz blisko nowej umowy

Jordan Pickford jest gwiazdą Evertonu i reprezentacji Anglii. Wkrótce może przedłużyć kontrakt z klubem z Hill Dickinson Stadium - informuje "TBR Football".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jordan Pickford

Everton chce zatrzymać Jordana Pickforda

Jordan Pickford dołączył do Evertonu w 2017 roku z Sunderlandu za około 25 milionów funtów, co wówczas stanowiło rekord transferowy za bramkarza w historii klubu. Od tamtej pory Anglik rozegrał już ponad 320 spotkań w barwach The Toffees i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników w całej Premier League.

Według informacji Graeme’a Baileya z „TBR Football”, władze Evertonu planują przedłużyć kontrakt ze swoim golkiperem. Klub z Liverpoolu jest zdeterminowany, by zatrzymać Pickforda na dłużej, traktując nową umowę jako nagrodę za lojalność.

Po kilku trudnych sezonach i walce o utrzymanie, Everton wreszcie wydaje się wychodzić na prostą. Zespół prowadzony przez Davida Moyesa prezentuje się znacznie lepiej, a stabilna gra w defensywie stała się jednym z filarów obecnej formy. Klub zajmuje miejsce w górnej połowie tabeli Premier League i mierzy w powrót do walki o europejskie puchary.

Nowa umowa Pickforda ma być jasnym sygnałem, że Everton stawia na stabilność i doświadczenie, budując przyszłość w oparciu o sprawdzone nazwiska. Sam zawodnik również ma być otwarty na pozostanie w klubie do końca kariery. Obecny kontrakt 31-letniego bramkarza obowiązuje do czerwca 2027 roku, a według serwisu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi 18 milionów euro.