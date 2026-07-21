John Stones przymierzany do kolejnego europejskiego giganta

John Stones jest dostępny za darmo po odejściu z Manchesteru City. Jak poinformował serwis The Athletic, chrapkę na jego sprowadzenie ma m.in. Chelsea.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: John Stones

Chelsea zainteresowana Johnem Stonesem

John Stones jest jednym z najatrakcyjniejszych wolnych zawodników dostępnych na rynku transferowym. 32-letni stoper nie przedłużył wygasającego kontraktu z Manchesterem City, dzięki czemu może dołączyć do nowego zespołu bez kwoty odstępnego. Pozyskanie tak doświadczonego i utytułowanego środkowego obrońcy za darmo to znakomita okazja, dlatego nie brakuje klubów zainteresowanych sprowadzeniem etatowego reprezentanta Anglii jeszcze podczas obecnego letniego okienka transferowego.

Jak informuje brytyjski serwis „The Athletic”, do rywalizacji o podpis Stonesa dołączyła właśnie Chelsea. Władze londyńskiego giganta postrzegają rutynowanego defensora jako wartościowe wzmocnienie składu przed nowym sezonem. Trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – uważa, że 94-krotny reprezentant Synów Albionu wniósłby do zespołu nie tylko wysoką jakość sportową, ale również ogromne doświadczenie i cechy przywódcze. Chelsea będzie jednak musiała pokonać silną konkurencję, aby przekonać zawodnika do przenosin na Stamford Bridge.

Ceniony stoper, którego media łączą również z Arsenalem, Interem Mediolan, Milanem oraz Juventusem, reprezentował barwy Manchesteru City od sierpnia 2016 roku, gdy przeniósł się tam z Evertonu za ponad 55 milionów euro. Stones w minionym sezonie rozegrał 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Mimo problemów zdrowotnych przez wiele lat pozostawał jednym z liderów defensywy drużyny Obywateli. Transfer do Chelsea mógłby zapewnić mu nowy impuls i szansę na regularniejsze występy.

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