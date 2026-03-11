Arsenal zagiął parol na szwajcarską perełkę. Rywalizuje z innymi potęgami

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Johan Manzambi

Johan Manzambi na celowniku Arsenalu

Arsenal nie wyklucza wzmocnienia składu podczas najbliższego letniego okna transferowego. Londyński klub rozważa między innymi sprowadzenie nowego pomocnika, który zwiększyłby rywalizację w środku pola. Trener ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – uważa, że jego drużynie przydałby się zawodnik potrafiący wnieść świeżość do drugiej linii. Władze giganta z Premier League rozglądają się przede wszystkim za młodym piłkarzem, który mimo wieku byłby już gotowy do gry na najwyższym poziomie.

Jednym z kandydatów do przeprowadzki na Emirates Stadium jest Johan Manzambi. 20-letni szwajcarski pomocnik robi duże wrażenie w barwach Freiburga, co oczywiście nie umknęło uwadze skautów czołowych europejskich klubów.

Zainteresowanie perspektywicznym zawodnikiem wykazuje chociażby właśnie Arsenal, który uważnie monitoruje jego rozwój. Według brytyjskiego serwis „TEAMtalk” Manzambiemu przyglądają się również inne angielskie potęgi, w tym Manchester United oraz Chelsea. Rywalizacja o podpis zdolnego playmakera może więc być bardzo zacięta.

Manzambi trafił do akademii Freiburga na początku 2023 roku z Servette FC. Początkowo występował w juniorskich drużynach, lecz od sezonu 2024/2025 jest już pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu. W trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Ośmiokrotny reprezentant Szwajcarii uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących pomocników młodego pokolenia. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 30 milionów euro, co oznacza, że ewentualny transfer nie należałby do tanich.