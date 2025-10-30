Liverpool szykuje propozycję za stopera. Tyle musi zapłacić

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joel Ordonez

Joel Ordonez może przenieść się do Liverpoolu

Liverpool planuje wzmocnić swoją formację defensywną w związku z poważną kontuzją Giovanniego Leoniego oraz niepewną przyszłością Ibrahimy Konate. Mistrzowie Premier League poszukują środkowego obrońcy, który z miejsca stałby się ważnym ogniwem w drużynie Arne Slota. W ostatnim czasie zespół z Anfield Road jest w katastrofalnej formie, a oczywiście chciałby wrócić na właściwe tory. Dlatego priorytetem angielskiego klubu w nadchodzących okienkach transferowych będzie zakontraktowanie klasowego defensora.

Jak donosi w mediach społecznościowych znany dziennikarz Ekrem Konur, Liverpool bierze udział w wyścigu o podpis Joela Ordoneza. Stoper belgijskiego Club Brugge wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym – jego sytuację monitorują również Newcastle United oraz Aston Villa. Zdaniem prasy, ekwadorski obrońca może kosztować około 40 milionów euro, co jednak nie wydaje się odstraszać włodarzy z Merseyside, którzy są gotowi zainwestować takie pieniądze w zawodnika z dużym potencjałem rozwojowym.

Joel Ordonez z powodzeniem występuje w barwach Club Brugge od połowy 2022 roku, kiedy to trafił na Stary Kontynent z rodzimego Independiente del Valle. Dwunastokrotny reprezentant Ekwadoru w koszulce belgijskiej drużyny rozegrał łącznie 94 spotkania, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Kontrakt 21-letniego defensora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, jednak wiele wskazuje na to, że bardzo utalentowany stoper wkrótce może zrobić kolejny, poważny krok naprzód w swojej piłkarskiej karierze.