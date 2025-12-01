Bellingham przymierzany do kolejnego zespołu. Zaskakujący kierunek

Jobe Bellingham nie jest podstawowym zawodnikiem Borussii Dortmund, dlatego może zmienić otoczenie w zimowym okienku transferowym. Jak podaje Alan Nixon z portalu Sunderland Echo, zainteresowanie 20-letnim pomocnikiem wykazuje Paris FC.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Paris FC interesuje się Jobem Bellinghamem

Jobe Bellingham podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeniósł się z Sunderlandu do Borussii Dortmund. Wydawało się, że 20-letni pomocnik obrał idealny kierunek do dalszego rozwoju, podążając śladem swojego starszego brata – Jude’a. Dotychczasowy pobyt Anglika na Signal Iduna Park nie przebiega jednak zgodnie z oczekiwaniami, a jego przyszłość w niemieckim klubie staje się coraz mniej pewna, co może doprowadzić do rozstania obu stron.

W ostatnim czasie Jobe Bellingham był łączony między innymi z Manchesterem United czy Crystal Palace. Aczkolwiek powrót na Wyspy Brytyjskie nie jest jedynym scenariuszem dla zdolnego środkowego pomocnika.

Jak podaje Alan Nixon z brytyjskiej gazety „Sunderland Echo”, zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Anglii wykazuje również Paris FC. Dla francuskiej ekipy, występującej w Ligue 1, byłoby to prestiżowe wzmocnienie, a w grę wchodzi przede wszystkim wypożyczenie umożliwiające regularną grę.

Młodszy z braci Bellinghamów w barwach Borussii Dortmund rozegrał łącznie 23 spotkania, zdobył 1 bramkę i zanotował 3 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 191 centymetrów zawodnika na około 30 milionów euro. Kontrakt utalentowanego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co daje włodarzom BVB mocną pozycję negocjacyjną, choć coraz więcej wskazuje na to, że działacze klubu z Zagłębia Ruhry mogą zgodzić się na czasowe rozstanie.