Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Joaquin Panichelli

Joaquin Panichelli na celowniku Milanu

AC Milan planuje wzmocnić swoją linię ataku w jednym z najbliższych okienek transferowych. Trener zespołu Rossonerich – Massimiliano Allegri – chciałby zwiększyć rywalizację na pozycji środkowego napastnika, aby poprawić skuteczność ofensywy. Obecnie włoski szkoleniowiec ma do dyspozycji Christophera Nkunku oraz Santiago Gimeneza, jednak żaden z nich nie spełnia w pełni pokładanych w nich nadziei. W Mediolanie panuje przekonanie, iż nowy snajper jest niezbędny, by drużyna z San Siro mogła skutecznie walczyć o najwyższe cele w Serie A.

Jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur, na liście życzeń Milanu znalazł się Joaquin Panichelli. 23-letni Argentyńczyk robi prawdziwą furorę w lidze francuskiej, co nie mogło ujść uwadze skautów włoskiego giganta. W obecnym sezonie napastnik Strasbourga rozegrał 10 spotkań i zdobył aż 7 bramek, co czyni go niespodziewanym liderem klasyfikacji strzelców Ligue 1. Jego dynamiczny styl gry, instynkt strzelecki oraz świetne poruszanie się w polu karnym sprawiły, że wzbudził on zainteresowanie kilku czołowych europejskich klubów.

Panichelli reprezentuje barwy Strasbourga od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stade de la Meinau za 16,5 miliona euro z Deportivo Alaves. W swojej karierze występował także w CD Mirandes, River Plate, CA Atalaya, CA Belgrano oraz Racing Club, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Jego sytuacji transferowej bacznie przyglądają się również Chelsea, RB Lipsk, Benfica Lizbona oraz Sevilla, co tylko potwierdza, że młody Argentyńczyk jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku. Atakujący jest wyceniany na ponad 20 milionów euro.