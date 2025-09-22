dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Joao Palhinha zostanie w Tottenhamie Hotspur?

Joao Palhinha podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Bayernu Monachium do Tottenhamu Hotspur. Koguty za czasowe usługi defensywnego pomocnika zapłaciły 5 milionów euro, a w umowie zawarto opcję wykupu piłkarza za 30 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że londyński klub poważnie rozważa skorzystanie z tej możliwości. Portugalczyk od pierwszych spotkań w barwach drużyny Spurs pokazuje, iż może być kluczową postacią londyńskiej ekipy. Urodzony w Lizbonie zawodnik w bardzo krótkim czasie zaskarbił sobie uznanie tamtejszych kibiców oraz sztabu szkoleniowego.

Jak donosi brytyjski portal „TBR Football”, Tottenham Hotspur jest niezwykle zadowolony z dotychczasowych występów 30-letniego pomocnika i wygląda na to, że zdecyduje się na jego wykup już w trakcie zimowego okna transferowego. Trener zespołu z północnego Londynu – Thomas Frank – szybko uczynił Joao Palhinhę zawodnikiem podstawowego składu. Portugalczyk nie tylko zabezpiecza drugą linię, ale również daje drużynie spokój w rozegraniu piłki. Nic dziwnego, iż duński szkoleniowiec liczy na zatrzymanie go na dłużej, co mogłoby okazać się jednym z kluczowych ruchów kadrowych Tottenhamu Hotspur.

Pobyt 36-krotnego reprezentanta Portugalii w Bayernie Monachium nie należał do udanych. Mierzący 190 centymetrów piłkarz nie odnalazł się w Bundeslidze, w której nie potrafił w pełni wykorzystać swojego potencjału. Dopiero po powrocie do Premier League odzyskał dawny blask i przypomniał o swoich największych atutach – sile fizycznej, skuteczności w odbiorze oraz waleczności. W koszulce Tottenhamu Hotspur rozegrał dotychczas 7 spotkań, w których zdobył 1 bramkę. Wcześniej grał w Fulham i Sportingu Lizbona, gdzie zbudował renomę czołowego defensywnego pomocnika w Europie.