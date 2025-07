Joao Palhinha może opuścić Bayern. Kluby Premier League chcą pomocnika

Joao Palhinha nie zdołał przebić się do pierwszego składu Bayernu Monachium. Według dziennika "Sport Bild", portugalski pomocnik może latem wrócić do Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Aston Villa i Brighton chcą Joao Palhinhę

Joao Palhinha był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w 1. Bundeslidze w zeszłym roku. 30-letni pomocnik przeniósł się z Fulham do Bayernu Monachium za kwotę 51 milionów euro, a oczekiwania wobec Portugalczyka były ogromne.

Rzeczywistość okazała się znacznie mniej optymistyczna dla zawodnika. Palhinha nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w wyjściowej jedenastce bawarskiego giganta. Choć jego potencjał nie budzi wątpliwości, to rola rezerwowego, na dodatek był nękany przez kontuzje, sprawiła, że jego wpływ na grę drużyny był ograniczony.

W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu pomocnika z Allianz Areny. Jak donosi „Sport Bild”, Aston Villa oraz Brighton & Hove Albion uważnie monitorują sytuację 34-krotnego reprezentanta Portugalii. Oba kluby z Premier League rozważają złożenie oferty już w tym oknie transferowym.

Bayern może być otwarty na negocjacje, zwłaszcza jeśli sam zawodnik będzie naciskał na zmianę otoczenia. Powrót do Premier League wydaje się logicznym kierunkiem. To właśnie w Anglii Palhinha prezentował najlepszą formę w karierze. Regularna gra i powrót do znanego środowiska mogą być kluczowe dla jego dalszego rozwoju. W minionym sezonie Palhinha rozegrał zaledwie 25 meczów we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt w stolicy Bawarii obowiązuje do czerwca 2028 roku.