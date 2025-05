Obrońca rozstanie się z Realem po dziesięciu latach. Zostanie w La Lidze

Real Madryt nie przedłuży wygasającego kontraktu z Jesusem Vallejo, który w zespole Królewskich jest tylko rezerwowym. Według hiszpańskiego portalu TodoFichajes.com 28-letni stoper zostanie w La Lidze, gdyż najbliższego lata dołączy do Rayo Vallecano.

Jesus Vallejo bardzo blisko Rayo Vallecano

Jesus Vallejo ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2025 roku. Stołeczny klub już dawno temu podjął decyzję, że nie przedłuży wygasającej umowy ze środkowym obrońcą. To oznacza, iż 28-letni stoper będzie dostępny na rynku na podstawie wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, że mierzący 184 centymetry defensor zaliczy miękkie lądowanie i zostanie w La Lidze. Tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień przekazanych przez hiszpański portal „TodoFichajes.com”.

Wspomniany wyżej serwis ujawnił bowiem, iż Jesus Vallejo jest już po słowie z Rayo Vallecano, w którym będzie kontynuował swoją karierę. Tym samym doświadczony obrońca być może zagra w europejskich pucharach, ponieważ na kolejkę przed końcem sezonu drużyna Los Vallecanos ma szanse na awans do Ligi Europy lub Ligi Konferencji. Rayo Vallecano rozgrywa bardzo dobrą kampanię – posiada na swoim koncie 51 punktów, dzięki czemu zajmuje wysokie 8. miejsce w tabeli La Ligi.

Jesus Vallejo występował w barwach Realu Madryt od lipca 2015 roku, gdy przeprowadził się na Santiago Bernabeu za 5 milionów euro z Realu Zaragoza, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Uchodzący niegdyś za wielki talent piłkarz nigdy jednak nie przebił się w stołecznym zespole, będąc często wypożyczanym. Środkowy obrońca grał na zasadzie czasowego pobytu w Eintrachcie Frankfurt, Wolverhampton Wanderers oraz Granadzie.