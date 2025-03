Arsenal obserwuje hiszpański rynek. Zainteresował się prawym obrońcą

Jesus Areso pokazuje się z dobrej strony w trwającym sezonie. To nie umknęło uwadze Arsenalu, który szuka na rynku nowego prawego obrońcy - donosi strona Fichajes.net.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jesus Areso

Jesus Areso na celowniku Arsenalu

Arsenal planuje dokonać kilku wzmocnień składu w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Drużynie Kanonierów bez wątpienia jest potrzebny nowy napastnik, ale to niejedyna pozycja wymagająca renowacji w zespole The Gunners. Mikel Arteta liczy bowiem również na zwiększenie rywalizacji na prawej obronie. Aktualnie hiszpański szkoleniowiec ma do dyspozycji Bena White’a, Jurriena Timbera oraz Takehiro Tomiyasu, jednak wymienieni zawodnicy często pauzują z powodu kontuzji.

Dlatego londyński klub rozgląda się na rynku za nowym bocznym defensorem. Jak poinformował hiszpański serwis “Fichajes.net”, Arsenal nadchodzącego lata może wybrać się na zakupy do La Ligi, ponieważ zainteresował się piłkarzem Osasuny Pampeluna – Jesusem Areso. W ostatnim czasie 25-letni Hiszpan poczynił spore postępy, co udowadnia w obecnym sezonie. Były młodzieżowy reprezentant La Furia Roja rozegrał 29 meczów i zanotował 3 asysty, spędzając na boisku niespełna 2500 minut.

Świetna forma prawego obrońcy przykuła uwagę giganta Premier League, który podobno nie wyklucza złożenia oferty za zawodnika wycenianego na około 8 milionów euro. Jesus Areso jest wychowankiem Osasuny Pampeluna, choć podczas swojej kariery grał również dla innych klubów. W piłkarskim CV posiada bowiem także Athletic Bilbao oraz Burgos CF.