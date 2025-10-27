Jest lepszy niż Nico Williams. Barcelona dokona wielkiego transferu

Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams to przeszłość. Barcelona znalazła inną gwiazdę

Barcelona całkowicie porzuciła temat Nico Williamsa po tym, jak zawodnik ponownie przedłużył kontrakt z Athletic Bilbao. Deco w jednym z niedawnych wywiadów ujawnił, że klub nie zaakceptował warunków finansowych piłkarza i jego agenta. W rezultacie rozmowy zakończyły się bez porozumienia.

Blaugrana szybko przerzuciła się na inny cel, czyli Marcusa Rashforda. Anglik został wypożyczony z Manchesteru United i w krótkim czasie przekonał do siebie Hansiego Flicka oraz działaczy. Może grać zarówno na lewej, jak i prawej stronie ataku, a także jako środkowy napastnik. To właśnie czyni go zawodnikiem, którego kataloński klub szukał.

Rashford sprawił, że w Barcelonie przestano mówić o Nico Williamsie. Klub jest gotów zapłacić 30 milionów euro, by wykupić Anglika i zatrzymać go na Camp Nou do 2030 roku. Sam zawodnik również pozytywnie postrzega swoją przyszłość w Katalonii.

Nico Williams w ostatnim czasie mierzył się z kontuzją i przez to wystąpił w zaledwie siedmiu meczach tego sezonu. Hiszpan zdobył tylko jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Natomiast Rashford ma na koncie 13 meczów, pięć bramek oraz siedem ostatnich podań.