Rashford zachwycił w Lidze Mistrzów! Tyle przeznaczy na niego Barcelona

Marcus Rashford zdobył dwie bramki w meczu z Olympiakosem w Lidze Mistrzów. FC Barcelona zdecydowała, że po zakończeniu wypożyczenia wykupi piłkarza. Jak podaje Sport, kwota transferu ma wynieść 30 milionów euro.

FC Barcelona bez problemów rozbiła przed własną publicznością Olympiakos (6:1). Hat-trickiem popisał się Fermin Lopez, przechodząc jednocześnie do historii klubu. Z kolei dublet ustrzelił Marcus Rashford, który imponuje formą w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Na ten moment tylko Kylian Mbappe i Antony Gordon mają tyle samo wypracowanych goli co Rashford. Anglik miał udział przy pięciu bramkach, z czego sam zdobył cztery, a raz asystował. Daje mu to 2. miejsce w klasyfikacji strzelców i klasyfikacji kanadyjskiej Ligi Mistrzów.

Dotychczasowe występy piłkarza wypożyczonego z Manchesteru United przekonały Barcelonę do podjęcia ważnej decyzji. Okazuje się, że Katalończycy są gotowi wykupić Rashforda po zakończeniu wypożyczenia. Jak podaje Sport, kwota transferu ma wynieść 30 milionów euro.

Od początku sezonu wychowanek Czerwonych Diabłów zagrał w koszulce Blaugrany w 12 meczach, zdobywając 5 goli i notując 6 asyst. Należy wspomnieć, że kontrakt z klubem z Old Trafford ma ważny do czerwca 2028 roku.