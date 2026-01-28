Liverpool i Bayern obejdą się smakiem. Francuz chce przejść do Chelsea

Jeremy Jacquet jest rozchwytywany na rynku transferowym. O jego podpis rywalizują między innymi Chelsea, Liverpool oraz Bayern Monachium. Dwudziestoletni stoper preferuje przenosiny do Londynu - ujawnił Kaveh Solhekol ze stacji Sky Sports.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior - nowy trener Chelsea

Jeremy Jacquet wybrał Chelsea

Jeremy Jacquet uchodzi za jednego z najlepszych stoperów młodego pokolenia w Europie. 20-letni Francuz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym i wszystko wskazuje na to, że wkrótce opuści Stade Rennes, aby wykonać kolejny krok w swojej karierze. Defensor imponuje warunkami fizycznymi, spokojem w rozegraniu oraz dojrzałością w grze obronnej. Jego rozwój nie przechodzi bez echa, a według najnowszych informacji mediów zdolny zawodnik najpewniej zakotwiczy w angielskiej Premier League.

Jak ujawnił Kaveh Solhekol ze stacji „Sky Sports”, chrapkę na zakontraktowanie mierzącego 190 centymetrów obrońcy mają Chelsea, Liverpool oraz Bayern Monachium. Dziennikarz dodaje jednak, że sam piłkarz wybrał ofertę przedstawioną przez londyński klub i preferuje przeprowadzkę na Stamford Bridge, gdzie regularnie stawia się na młodych zawodników.

Projekt zarządzany od niedawna przez Liama Roseniora najbardziej przemawia do Jeremy’ego Jacqueta, dlatego wygląda na to, że jego przyszłość będzie związana właśnie z drużyną The Blues, choć ewentualny transfer dojdzie do skutku dopiero w letnim okienku.

Jacquet zdążył już zebrać cenne doświadczenie na najwyższym poziomie. Od stycznia 2024 do lutego 2025 roku przebywał na wypożyczeniu w Clermont Foot, a w Ligue 1 rozegrał łącznie 35 spotkań i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt ze Stade Rennes obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia utalentowanego stopera na 20 milionów euro, lecz Chelsea będzie musiała zapłacić nawet 60-70 milionów.