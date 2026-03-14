Doku może wylądować w Madrycie. Głośne przenosiny na horyzoncie

Jeremy Doku zastanawia się nad swoją przyszłością i może odejść z Manchesteru City. Jak podaje brytyjska strona TEAMtalk, sprowadzenie belgijskiego skrzydłowego rozważa Atletico Madryt.

Jeremy Doku poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością i nie wyklucza opuszczenia Manchesteru City podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt 23-letniego skrzydłowego z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Władze z Etihad Stadium chętnie przedłużyłyby współpracę z dynamicznym zawodnikiem, jednak sam piłkarz wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej dalszej kariery. Belg chce dokładnie przeanalizować swoją sytuację sportową, zanim zdecyduje, czy pozostać w drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę.

Jeśli Doku wyrazi chęć na zmianę otoczenia, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, jednym z klubów rozważających jego transfer jest Atletico Madryt. Hiszpański gigant poszukuje wzmocnień w ofensywie przed kolejnym sezonem.

Trener Diego Simeone chciałby zwiększyć konkurencję na skrzydłach, a 39-krotny reprezentant Belgii uchodzi za bardzo interesującą opcję. Szybkość, drybling oraz umiejętność tworzenia sytuacji bramkowych sprawiają, że mógłby dobrze odnaleźć się w systemie gry madryckiej ekipy.

Mierzący 173 centymetry atakujący występuje w Manchesterze City od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium ze Stade Rennes za około 60 milionów euro. Od tamtej pory regularnie pojawia się na boisku i jest ważnym elementem zespołu The Citizens. W aktualnej kampanii rozegrał 33 spotkania, zdobywając trzy bramki oraz notując dwanaście asyst. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Jeremy’ego Doku wynosi obecnie około 65 milionów euro.