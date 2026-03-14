Doku może wylądować w Madrycie. Głośne przenosiny na horyzoncie

13:02, 14. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: TEAMtalk

Jeremy Doku zastanawia się nad swoją przyszłością i może odejść z Manchesteru City. Jak podaje brytyjska strona TEAMtalk, sprowadzenie belgijskiego skrzydłowego rozważa Atletico Madryt.

Lucas Vazquez i Jeremy Doku
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez i Jeremy Doku

Atletico Madryt sięgnie po Jeremy’ego Doku?

Jeremy Doku poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością i nie wyklucza opuszczenia Manchesteru City podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt 23-letniego skrzydłowego z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Władze z Etihad Stadium chętnie przedłużyłyby współpracę z dynamicznym zawodnikiem, jednak sam piłkarz wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej dalszej kariery. Belg chce dokładnie przeanalizować swoją sytuację sportową, zanim zdecyduje, czy pozostać w drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jeśli Doku wyrazi chęć na zmianę otoczenia, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, jednym z klubów rozważających jego transfer jest Atletico Madryt. Hiszpański gigant poszukuje wzmocnień w ofensywie przed kolejnym sezonem.

Trener Diego Simeone chciałby zwiększyć konkurencję na skrzydłach, a 39-krotny reprezentant Belgii uchodzi za bardzo interesującą opcję. Szybkość, drybling oraz umiejętność tworzenia sytuacji bramkowych sprawiają, że mógłby dobrze odnaleźć się w systemie gry madryckiej ekipy.

Mierzący 173 centymetry atakujący występuje w Manchesterze City od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium ze Stade Rennes za około 60 milionów euro. Od tamtej pory regularnie pojawia się na boisku i jest ważnym elementem zespołu The Citizens. W aktualnej kampanii rozegrał 33 spotkania, zdobywając trzy bramki oraz notując dwanaście asyst. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Jeremy’ego Doku wynosi obecnie około 65 milionów euro.