Liverpool chce skrzydłowego ligowego rywala. To on zastąpi Salaha?

Jarrod Bowen łączony z Liverpoolem

Mohamed Salah ma ważny kontrakt z Liverpoolem do 30 czerwca 2027 roku, jednak coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu przed wygaśnięciem umowy. Egipcjanin od dłuższego czasu pozostaje na celowniku bogatych klubów z Arabii Saudyjskiej, które regularnie kuszą go lukratywnymi propozycjami. W związku z tym gigant Premier League powoli zaczyna rozglądać się za potencjalnym następcą swojej największej gwiazdy.

Jak informuje brytyjski portal „Football Insider”, jednym z kandydatów do zastąpienia Salaha jest Jarrod Bowen. Skrzydłowy West Hamu United znalazł się na liście życzeń Liverpoolu, choć ewentualny transfer może okazać się bardzo trudny. Młoty nie chcą bowiem pozbywać się swojego kluczowego zawodnika, chyba że na stole pojawi się naprawdę ogromna propozycja, której klub z Londynu nie będzie w stanie odrzucić.

Jarrod Bowen trafił do West Hamu United w styczniu 2020 roku z Hull City za ponad 20 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 250 spotkań, zdobył 77 bramek i zaliczył 53 asysty, a w sezonie 2022/2023 poprowadził zespół do triumfu w Lidze Konferencji Europy. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 40 milionów euro, natomiast kontrakt atakującego z londyńską drużyną obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.