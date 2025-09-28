Man United oraz Liverpool rywalizują o gwiazdę Premier League

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite celem angielskich gigantów

Jarrad Branthwaite uchodzi obecnie za jednego z najlepszych stoperów w całej Premier League. 23-letni obrońca Evertonu z sezonu na sezon notuje wyraźny progres, co oczywiście nie pozostaje bez echa na rynku transferowym. Rosły defensor od dawna znajduje się bowiem w orbicie zainteresowań europejskich gigantów, jednak zdaniem najnowszych informacji mediów największą determinację w sprawie jego pozyskania wykazują dwie potęgi z Wysp Brytyjskich, a mianowicie Manchester United oraz Liverpool.

Jak informuje tamtejszy dziennik „The Mirror”, oba kluby planują stanąć do rywalizacji o podpis Branthwaite’a w jednym z najbliższych okienek transferowych. Zarówno włodarze Czerwonych Diabłów, jak i działacze aktualnych mistrzów Premier Leage są gotowi zaoferować nawet 65 milionów funtów za kartę zawodniczą Anglika. Mimo wszystko transakcja nie będzie łatwa do przeprowadzenia, ponieważ Everton jasno deklaruje, że nie zamierza rozstawać się ze swoją gwiazdą, traktując ją jako kluczową postać w drużynie.

Warto podkreślić, iż władze z Goodison Park mają przy tym solidną pozycję negocjacyjną, gdyż kontrakt Jarrada Branthwaite’a obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku. Jednokrotny reprezentant Anglii dołączył do Evertonu na początku 2020 roku, przechodząc tam z Carlisle United za zaledwie 1,1 miliona euro. W tym momencie jest liderem formacji defensywnej ekipy The Toffees, dla której rozegrał już 86 spotkań, strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Obecnie jego wartość rynkowa jest szacowana na około 50 milionów euro, co najlepiej oddaje skalę postępu, jaki utalentowany stoper poczynił w ostatnich latach.