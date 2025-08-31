Jamie Vardy opuszcza Premier League. Transfer kwestią czasu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

Nowe wyzwanie dla Vardy’ego. Anglik zagra w barwach Cremonese

Jamie Vardy przez trzynaście lat był związany z Leicester City, gdzie zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu. W sezonie 2015/16 poprowadził Lisy do sensacyjnego mistrzostwa Anglii, a pięć lat później sięgnął z drużyną po Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty. W kampanii 2019/20 został królem strzelców Premier League, kończąc rozgrywki z dorobkiem 23 goli.

Łącznie w angielskiej elicie Vardy rozegrał 342 spotkania i zdobył aż 145 bramek. Po spadku Leicester do Championship w ubiegłym sezonie Vardy pożegnał się z King Power Stadium. Co ciekawe, w barwach Lisów pozostał między innymi Jakub Stolarczyk, który pełni rolę podstawowego bramkarza.

Jak poinformował Fabrizio Romano, 38-letni snajper przenosi się teraz do włoskiego Cremonese. Anglik ma podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku, a umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon, jeśli klub z Lombardii utrzyma się w Serie A. Wszystkie szczegóły zostały już dopięte, a jeszcze w niedzielę Vardy poleci do Mediolanu, by sfinalizować transfer i rozpocząć nowy etap kariery.

Przeprowadzka Vardy’ego to ogromne wzmocnienie dla beniaminka Serie A, który liczy na doświadczenie i bramkarski instynkt legendarnego napastnika w walce o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Cremonese na inaugurację sezonu Serie A pokonało AC Milan (2:1), a potem zdobyło komplet punktów w starciu z Sassuolo (3:2). Szkoleniowcem tego zespołu jest Davide Nicola.