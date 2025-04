PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

James Maddison przymierzany do Manchesteru City

Manchester City powoli przygotowuje się do życia bez Kevina De Bruyne, który odejdzie z drużyny The Citizens po zakończeniu obecnego sezonu. Przypomnijmy, że kontrakt między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i już wiadomo, że nie zostanie przedłużony. Zatem belgijski pomocnik dołączy do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu, a włodarze Obywateli będą musieli sprowadzić następcę 33-letniego gwiazdora.

Dotychczas z przeprowadzką na Etihad Stadium byli łączeni Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen oraz Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest. Jak podaje hiszpański serwis “Fichajes.net”, kolejnym kandydatem do wejścia w buty Kevina De Bruyne w Manchesterze City jest James Maddison. Zdaniem wspomnianego portalu mistrz Premier League przygotowuje ofertę w wysokości 60 milionów funtów za zawodnika Tottenhamu Hotspur.

Siedmiokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach zespołu Kogutów do lipca 2023 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium za niespełna 47 milionów euro z Leicester City. Wychowanek Coventry City w koszulce Tottenhamu Hotspur rozegrał łącznie 71 meczów, zdobył 15 bramek oraz zaliczył 19 asyst. 28-latek ma spore doświadczenie na boiskach Premier League, więc mógłby sprawdzić się w roli następcy belgijskiej gwiazdy.