Wychowanek nie wróci do Manchesteru United. Everton pewny swego

James Garner, wychowanek Manchesteru United, jest łączony z powrotem na Old Trafford. Taka transakcja najpewniej nie dojdzie jednak do skutku, ponieważ Everton planuje przedłużyć kontrakt z 24-letnim pomocnikiem - podaje stacja talkSPORT.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Media: Everton przedłuży kontrakt z Jamesem Garnerem

James Garner rozgrywa świetny sezon w barwach Evertonu, imponując regularnością oraz dojrzałą grą w środku pola. 24-letni pomocnik wystąpił już w 14 spotkaniach aktualnej kampanii, zdobywając 1 bramkę i notując 2 asysty. Forma cenionego zawodnika nie przechodzi bez echa wśród większych klubów, a zainteresowanie Anglikiem wykazuje między innymi jego były zespół – Manchester United. Czerwone Diabły chętnie widziałyby wychowanka ponownie na Old Trafford.

Według najnowszych informacji przekazanych przez stację radiową „talkSPORT”, powrót Garnera do Manchesteru United jest jednak bardzo mało prawdopodobny. Everton nie zamierza rozstawać się ze swoją wschodzącą gwiazdą i planuje zaoferować jej nowy kontrakt. Obecna umowa 24-latka obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a klub z Hill Dickinson Stadium chciałby dodatkowo ją przedłużyć, aby zabezpieczyć przyszłość piłkarza oraz zniechęcić potencjalnych kupców.

James Garner reprezentuje barwy ekipy The Toffees od września 2022 roku, kiedy został sprowadzony na Goodison Park ze wspomnianego wyżej Manchesteru United za ponad 10 milionów euro. Mierzący 182 centymetry pomocnik szybko stał się kluczowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Davida Moyesa. Według fachowego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 22 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo pozostanie on ważnym elementem zespołu z niebieskiej części Liverpoolu.